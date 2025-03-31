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台銀：美關稅若強勢上路引反制 金價有望衝3100美元

2025/3/31 16:36（3/31 16:47 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北31日電）美國總統川普揮關稅大刀，避險買盤激勵國際金價上週衝破每盎司3080美元大關、再創新高。展望後市，台銀今天指出，關鍵在美國本週將公布的對等關稅內容，若關稅強勢實行並引發各國更大規模反制，避險資金有望助金價挑戰3100美元。

上週川普拋出將對所有非美國製造汽車徵25%關稅，加拿大、歐盟、日本等盟友迅速表態反擊，加上美國原定4月初將公布對等關稅措施，市場恐慌情緒一舉衝高。

隨風險性資產資金撤出，歐美、亞洲股市重挫，黃金再獲得避險資金青睞，驅動金價上衝最高至每盎司3086.7美元，再刷新歷史新高紀錄。

台灣銀行貴金屬部今天發布國際金市週報指出，由於市場避險情緒沸騰，風險性資金撤出並湧向金市，推動金價續創新高，近期金價僅出現短暫修正，除短天期均線上移至3000美元上方，所有均線呈現多頭排列上行氣勢；但金價缺乏明顯修正，技術指標處於高檔過熱區。

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台銀貴金屬部表示，本週市場將關注對等關稅實行內容，若未如市場預期強硬或出現推遲實施的舉措，恐令避險情緒驟降，同時，須提防市場焦點轉向擔憂關稅引發通膨復燃，使美國聯準會（Fed）降息之路受阻，不排除關稅利多鈍化後，會打壓金價高檔拉回測試下方均線支撐。

台銀貴金屬部分析，不過，反之若美國關稅強勢實行並引發各國更大規模反制，避險資金仍有望助金價挑戰3100美元整數大關並持續盤堅上行。（編輯：楊凱翔）1140331

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