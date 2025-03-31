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3月房市旺季不旺 4大房仲交易量年減逾2成

2025/3/31 17:23（3/31 17:26 更新）
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國內4大房仲包括永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋31日公布今年3月交易量，因農曆年後為傳統旺季，較2月成長15.5%至37.4%。中央社記者何秀玲攝 114年3月31日
國內4大房仲包括永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋31日公布今年3月交易量，因農曆年後為傳統旺季，較2月成長15.5%至37.4%。中央社記者何秀玲攝 114年3月31日
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（中央社記者何秀玲台北31日電）國內4大房仲包括永慶房屋、住商不動產、台灣房屋以及中信房屋今天公布今年3月交易量，較2月成長15.5%至37.4%，因農曆年後為傳統旺季，屋主讓價意願提高；和去年同期相比，年減22.9%至35.5%，因去年同期房市過熱，而今年則受經濟不確定性影響。

永慶房屋3月交易量月增35%，年減35%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年3月進入房市交易旺季，在經濟表現穩定、出口暢旺、台股高檔震盪的狀況下，經濟基本面佳；加上利率仍處相對低檔，屋主願意降價促成交，讓民眾積極進場看屋、議價，同時逐漸理解房價難有大跌空間，3月交易量月增35%，低迷市況已出現好轉。

陳金萍指出，去年自3月開始到第2季，是房市買氣最熱絡的時期，因此今年3月交易量表現較去年減少，實屬合理。

住商機構統計，3月交易量月增37.4%，年減35.5%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖3月交易狀況趨穩，不過全球經濟環境震盪，股市表現不佳等，恐怕很難期待市場在第2季有強勢表現。

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台灣房屋3月交易量月增30%，年減22.9%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行今年第1季理監事會議後對房市沒有加碼管制，目前首購房貸作業時程也稍有緩解；不過台積電美國設廠消息，還有美國總統川普不斷加碼關稅政策，都為全球經濟拋出變化球，股市牽動房市信心，買方觀望等降價，房市進入觀察期。

中信房屋3月交易量月增15.5%，年減35.4%。中信房屋總經理張世宗指出，3月本是傳統房市推案及購屋旺季，但今年卻呈現出「旺季不旺」的現象。相較於去年同期的熱絡市況，央行去年祭出的房市管制持續在今年發酵，加上國內外政經局勢的不確定性，導致市場觀望氣氛濃厚，今年房市「量縮」幾乎成定局。（編輯：蘇志宗）1140331

陳金萍
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