加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美晶圓廠格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電領漲類股齊揚 台股盤中大漲逾450點

2025/4/1 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股在3月31日大跌後今天反彈，台積電領軍聯發科和鴻海等電子權值股反攻，類股齊揚，盤中台股大漲超過450點，重返21150點之上。法人表示，台股後續關注美國總統川普公布對等關稅政策。

台積電今天回神勁揚，盤中最高936元，上漲26元，漲幅2.85%，市值大增新台幣6742億元，聯發科最高1450元，上漲逾4%，鴻海最高153元，上漲近5%，日月光投控盤中漲4.2%。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正探尋跟聯電合併的可能性。聯電不回應市場傳聞，表示目前沒有在進行中的合併案。聯電早盤股價一度大漲超過7%，盤中漲幅收斂至2%。

google news透過 Google News追蹤中央社

到10時26分，加權指數為21169.86點，大漲473.96點，漲幅2.29%，盤中成交值約新台幣1315.74億元，類股齊揚，其中電子股上漲2.49%，金融勁揚1.31%，中小型股為主的櫃買OTC指數盤中上漲1.97%。股價超過千元的高價股漲多於跌，健策盤中重返千元之上，千金股增至「十三千金」。

展望台股後市，華南投顧董事長儲祥生表示，觀察重點包括川普對等關稅具體內容和項目，以及是否對台灣半導體晶片課徵關稅、是否影響台商在海外布局等面向，此外，關注人工智慧（AI）供應鏈出貨前景與產業景氣動向。（編輯：林家嫻）1140401

川普
川普：就終結俄烏戰爭協議 相信蒲亭將履行其部分美國對等關稅威脅 卓榮泰：政府有3作法與原則應對
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股歷次單日大跌逾700點 投信：迎正報酬機率高
59
更多編輯台推薦新聞：