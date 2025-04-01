Rapidus拚2奈米製程 4月試產盼7月底前出貨樣本

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本半導體製造商Rapidus今天表示，他們預計本月開始就其最先進的2奈米製程晶片進行測試生產，希望在7月底前將樣品出貨給客戶。

日本經濟新聞報導，Rapidus社長小池淳義在記者會上宣布：「截至今日，試產產線運作的一切準備工作都已就緒。我們將可以在4月底前開始生產批次（晶圓）。」

小池還說，生產設備皆已完成交貨，他們正進行組件調整。

Rapidus的2奈米試產產線位於其在北海道千歲市的工廠。目前市面上最先進的晶片製程是3奈米，數字越小代表越先進。

小池淳義表示，目前預計大約7月中或7月底將首批2奈米晶片樣本交付給客戶。不過日經新聞1月報導，Rapidus曾稱最快可能在6月就能將樣品提供給美國客戶博通（Broadcom）。

Rapidus於2022年由14名個人股東共同成立，後來吸引日本電信電話（NTT）、索尼（Sony）等8家日本企業入股。該公司計劃在2027年量產2奈米晶片，計畫總成本估計高達5兆日圓（約新台幣1兆1100億元），其中大部分經費預計將來自日本政府補助。

日本經濟產業省昨天宣布追加提供Rapidus最多8025億日圓資金，使得政府援助規模達到1兆8000億日圓（約新台幣4007億元）左右。

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小池淳義今天也指出，Rapidus正嘗試爭取新投資，已有30至40家企業接觸該公司。他說：「我們正向民間尋求價值1000億日圓（約新台幣223億元）的投資…我有絕對的信心能募集到這筆資金。」

他還強調，公司「將能夠在今年底前提供1份堅實的客戶名單。」（譯者：張正芊/核稿：施施）1140401