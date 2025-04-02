金融三業前2月獲利年增2.27% 銀行業創同期新高

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（中央社記者羅元駿台北2日電）金管會最新統計，今年前2月金融三業稅前淨利達新台幣1898.38億元、年增 2.27%，其中銀行業因利息和手續費收入挹注，前2月狂賺1086.1億元、創歷年同期最高。

金管會公布，合計今年前2月金融三業稅前淨利為1898.38億元，相比2024年同期的1856.32億元、年增約2.27%。

細看金融三業表現，銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信合社、票券金融公司及儲匯，銀行業整體今年前2月稅前盈餘為1081.6億元、創歷年同期最高，與2024年同期相比增加38.7億元、年增3.7%。

金管會銀行局主秘王允中說明，本國銀行前2月獲利為1000.7億元、年增49.8億元，創歷年同期最高，主因是利息與手續費淨收益增加。

壽險業2025年前2月稅前盈餘為545億元，年增3%，產險業則在業務承保利益成長下，今年前2月稅前賺60億元，年增3.4%。合計整體保險業2月稅前賺605億元、年增3.1%。

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2025年前2月證券、期貨及投信業合計稅前淨利為211.78億元，較2024年同期稅前淨利226.32億元，減少14.54億元，減幅6.42%，主要是證券商獲利減少，證券商前2月稅前盈餘為154.11億元，年減13.41%。

金管會證期局主秘尚光琪說明，證期業主要是證券商獲利較去年同期減少23.87億元、年減13.41%，又以自營獲利減少為主，與今年大盤走勢相符；至於期貨商則因資本市場變化較大、獲利狀況微幅增加，投信業則因資產管理規模持續上升，與去年相比呈獲利狀況。（編輯：楊凱翔）1140402