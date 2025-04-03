川普祭對等關稅 美股開盤重挫道瓊跌逾1100點
2025/4/3 21:46（4/3 22:01 更新）
（中央社紐約3日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布對許多國家課徵對等關稅，引發投資人對全面貿易戰的憂慮，同時加劇全球經濟衰退的風險，華爾街股市今天開盤重挫，其中道瓊指數下跌逾1100點。
美國東部時間上午9時30分，道瓊工業指數下跌1111.20點或2.66%，報41103.63點。
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標準普爾500指數下挫188.27點或3.32%，報5482.70點。
那斯達克指數重跌789.63點或4.50%，報16811.42點。（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1140403
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