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AI手機進入平價時代 今年拚3成滲透率

2025/4/4 08:47
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（中央社記者江明晏台北4日電）在Google、蘋果、三星等手機巨擘齊力推動下，AI功能下放中階手機。研調預估，AI手機滲透率將從2024年的18%成長至2025年的31%；專家預測，AI手機平價化浪潮，將加速換機潮、推動5G普及，可打造更完善的AI生態圈。

全球掀起生成式人工智慧（AI）風潮，各品牌AI手機也爭相問世。2024年號稱是全球AI手機元年，可直接運行生成式AI應用的，仍以旗艦型、高階機種為主；今年已看到AI功能下放中階手機，這股平價AI手機浪潮，將快速帶動AI手機滲透率。

Google日前發表AI平價手機Pixel 9a，採用全新升級的相機系統與流線設計，內建Google Tensor G4晶片、AI助理Gemini。

蘋果公司（Apple）今年2月發表旗下最平價AI手機iPhone 16e，搭載A18處理器和自研C1數據機晶片。

三星除了持續更新S旗艦系列AI手機，去年推出的三星A53也因為升級到One UI 6.1，晉升平價AI手機之列。OPPO、realme等品牌陣營也積極在中階機款導入AI功能，意味著消費者可以不到新台幣萬元左右的價格，入手AI手機，門檻大幅降低。

資策會產業情報研究所預測，AI手機滲透率將從2024年的18%，提升至2025年的31%。過去三星、蘋果等大廠陸續推出具備AI功能的AI手機，但仍以旗艦型、高階機種為主；今年隨著中階手機加入AI功能，有利於AI手機滲透率提升。

3C創作者「壹哥」對中央社記者表示，手機大廠發展AI決勝關鍵在於功能是否實用，這背後除了需要龐大研發經費與大量數據支撐，更需要有感的服務。例如近期ChatGPT-4o的免費圖像生成功能，就因為「吉卜力浪潮」受到全球高度矚目。把這些AI功能下放到平價機種，讓AI普及化，廠商就可以盡可能地在短時間獲得大量使用數據，造就獨特又精準的AI功能。

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他進一步說，由於市場有這樣的需求，因此可以看到高通、聯發科的中階、入門晶片也都具備AI功能，共同推動所謂「AI手機平價化」。

他認為這將帶動3個發展方向，第1是中階、入門機有更多實用的功能，推動換機潮；第2將促進消費者盡快從4G轉移到5G；第3是消費市場對AI功能的認知與需求升級，將有效提升「AI生態圈」（手機、筆電、App）發展，形成正向循環。（編輯：張良知）1140404

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