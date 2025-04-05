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關稅牽動代工廠布局 更重視產品特性與生產條件

2025/4/5 20:19
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（中央社記者吳家豪台北5日電）美國總統川普宣布對等關稅，恐影響台灣代工廠海外布局。產業人士指出，由於全球關稅的變動，在生產基地的選擇上，需多加考量產品特性和當地生產條件，而非僅僅是成本。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對等關稅針對越南課徵46%、泰國37%、中國34%、台灣32%、印度27%、印尼32%、馬來西亞24%，全面影響電子產品的主要生產基地。

產業人士對中央社記者表示，中國的生產環境與成本已經在變化，「該移的還是會移」，代工廠原本從中國移到東南亞生產的產品，例如網通、消費性電子等，依舊會繼續在當地生產。

現在全世界都被川普課稅，沒有地方可以移廠，產業人士認為，代工廠勢必會回到最基本的考量，也就是在不同地點比較適合生產什麼產品。以印尼為例，當地勞工流動率很低，較適合網通產品；越南適合消費性電子產品，可以就近從中國進口相關零組件。

由於墨西哥不在川普宣布的對等關稅名單中，產業人士表示，人工智慧（AI）伺服器和車用電子等產品，代工廠可以在墨西哥完成大部分的前段生產後，再送到美國進行最後組裝，避開關稅影響。

產業人士直言，代工廠的客戶已認清須支付關稅成本，供應鏈產能該如何調整，可能採取漸進式的步驟。

代工廠業者指出，企業不太可能只因為關稅這樣的單一事件而遷廠，一定要從整體策略和客戶需求去思考，評估長期規劃。對客戶來說，會希望分散供應鏈產能，在全球都有布局。

不過，代工廠業者也坦言，關稅議題已經提升到國家層級，「這種事情你要怎麼去躲」，無論到任何地方都很難避開關稅，如果客戶要設法開源節流，代工廠就會配合客戶決策做調整。

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凱基投顧分析，川普對等關稅對於個人電腦（PC）與智慧型手機的不利影響，將比伺服器顯著，因為關稅將部分反映至售價，消費性產品的敏感度較高，對需求將產生不利影響。伺服器屬於剛性需求，且生產基地已部分轉移至美國，影響相對低一些。

從品牌角度來看，凱基投顧認為，蘋果（Apple）受到的衝擊最大，筆記型電腦和手機主要市場都位於美國，生產基地中國和印度皆面臨關稅衝擊；穿戴式裝置移往越南生產，本次也受到高關稅影響。因此未來勢必會看到蘋果產品售價的上揚，對蘋果的終端需求影響將偏向負面。（編輯：林興盟）1140405

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