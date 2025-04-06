盼擴大捐款來源 甘霖基金會活用ChatGPT找解方

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（中央社記者蘇思云台北6日電）過年的一頓團圓飯是多數人其中一餐，但對獨居老人可能是一整年的溫暖。甘霖基金會推動老人送餐多年，近年約7成捐款者為首次捐款，卻也成為行銷難題，基金會透過數發部計畫進行數據輔導，調整短影音素材，並運用ChatGPT分析報表、生成文案，為募款找解方。

不少非營利組織（NPO）、社創組織（NGO）長年投入社會服務，關心老人、罕見疾病族群等議題，但往往因人力有限，組織雖然擁有數據，卻很難分析再利用。

位於台中市的甘霖基金會長期關注老人議題，甘霖基金會社資專員邱文欣接受中央社採訪表示，基金會本來就設置官網與相關資訊系統，也定期拍攝專案短影片，募款內容包含老人送餐、年菜募款等，5年來累計4萬多筆捐款紀錄，但因同時也運用10幾個外部捐款平台，比較難掌握捐款人樣貌。

甘霖基金會去年參與數發部「數據賦能 公益創新」專案，最初目的是希望可以擴大捐款，邱文欣說，雖然基金會臉書影片點閱率不錯，但發現單一募款專案近3年的募款金額卻有略微下降，有點不成比例，透過教練團指導發現，更重要的應該是看「多數人影片看幾秒就跳掉」才對。

基金會進一步分析過去2年影片發現，可能60秒的影片、整體平均只看9秒。邱文欣解釋，影片前面鋪陳多，「16秒提到獨居老人，27秒才出現送年菜議題，但很多人可能根本沒看到影片的一半」，導致資訊沒成功傳達，因此團隊嘗試改成開門見山的影片版本，一開頭就讓獨居長輩現身說法，把針對募款的行動呼籲大幅提前呈現，成功讓短影音觀看時間提升到23秒。

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如今短影音行銷當道，甘霖基金會也思考未來影片必須更精簡，邱文欣指出，未來可能需要30秒甚至10秒長度的劇本，輔導團也提供數位工具教學，把過去捐款資料整理成Excel樞紐分析表，並用ChatGPT分析，也嘗試用ChatGPT生成更短的影片腳本，甚至請AI幫忙下影片文案，成果還不錯。

此外，基金會也整理過去捐款數據，並透過發放問卷分析捐款者樣貌，邱文欣指出，發現關注老人議題的捐款者可能只占整體2成，多數捐款人可能是希望幫助弱勢族群，因此也調整行銷策略。例如，如果透過臉書、LINE等管道，主打感性訴求，如果是信箱、電子報等管道，則會主打理性訴求，呈現募款的成果與影響等。（編輯：林淑媛）1140406