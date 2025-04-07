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台股面臨關稅震撼教育 法人提醒嚴控持股水位

2025/4/7 08:07（4/7 08:56 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國總統川普政府宣布對等關稅措施，影響範圍巨大，引爆全球股災，台灣連假期間多國股市出現暴跌，法人分析，台股今天開盤難逃補跌，提醒投資人嚴控持股水位。

美國對等關稅引發全球經濟震撼，盤點美股主要指數及個股，3日及4日等近兩個交易日股價變化，美國道瓊工業指數從42225.32點跌到38314.86點，下跌3910.46點，跌幅9.26%。

以科技股為主的那斯達克指數從17601.05點跌到15587.79點，下跌2013.26點，跌幅11.43%；費城半導體指數更是從4320.75點暴跌到3597.66點，重跌723.09點，跌幅高達16.73%。

個股方面，蘋果股價從223.89美元跌到188.38美元，跌幅15.86%；輝達（NVIDIA）股價從110.42美元掉到94.31美元，跌幅14.58%；台積電ADR股價也從170.39美元跌落146.8美元，跌幅13.84%。

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群益投顧總經理范振鴻分析，美國對等關稅影響巨大，包括中國、東南亞等主要製造生產基地全中槍，且稅率相當高，如台灣稅率高達32%。對等關稅可能引發物價狂飆、點燃通膨，且美國是全球最大消費國，各國出口受挫，將造成嚴重全球經濟衝擊。

范振鴻表示，美股主要指數及重要個股，過去2個交易日很多跌幅都超過1成，週一台股開盤難逃補跌，恐怕出現不少個股跌停，投資人要有大跌千點以上的心理準備。（編輯：張均懋）1140407

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