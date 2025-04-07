因應美國關稅衝擊 台灣鯛業者籲政府防洗產地

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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義7日電）美國對台灣課徵32%對等關稅，台灣鯛協會理事長郭建賢認為，對台灣鯛輸美短期影響不大；嘉義縣養殖戶目前減少養殖密度，擔憂中國貨品到台灣「洗產地」，籲政府嚴防。

嘉義縣政府表示，台灣對美國出口的大宗水產中，嘉義縣以台灣鯛（吳郭魚）為主，嘉義縣是國內第二大台灣鯛產地，占全台36%產量。去年全台台灣鯛輸美重量1萬3257公噸，出口值新台幣14億3750萬元。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢今天告訴中央社記者，台灣鯛輸入美國的主要輸出國關稅都在32%以上，因此不會有所謂提高關稅傷害台灣鯛競爭力問題，現在的問題在於關稅轉嫁到終端消費價格後，可能會引起消費通縮。

郭建賢表示，台灣鯛現階段剛在養殖初期，至少5月以後，才會慢慢看到對台灣鯛的影響與改變，而台灣現在還沒有魚，要等到8、9月後，台灣鯛收成，才可能知道未來的局勢。加稅會使貿易商的毛利被壓縮，貿易商是否以此為由，緊縮採購的池邊價，這才是需要關注的。

郭建賢指出，台灣鯛貿易商交易態度及養殖戶放養恐持觀望態度，造成市場不確定性，希望政府與美交涉盡快定案，才能穩定台灣鯛的市場訂單。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長、本身也養殖台灣鯛的陳泓碩表示，受美國關稅影響，台灣鯛部分養殖戶持觀望態度，養殖密度降低；因中國養殖的台灣鯛占美國進口量大宗，加上美對中提高關稅達54%，養殖戶擔心中國養殖的台灣鯛繞道台灣「洗產地」，嚴重影響台灣市場，希望政府嚴加查核防範。

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嘉義縣政府指出，目前台灣鯛協會及業者評估認為，以台灣鯛輸美的規模與競爭對手現階段的稅率，台灣鯛輸美應該不至於受到太大影響，現階段最重要的任務是穩定加工廠、貿易商與養殖戶的信心。

縣府表示，持續輔導嘉義優鮮品牌、水產品國際驗證、科技漁業及創新節能設備等計畫，聯合台灣鯛協會與加工業者強化產品品質與國內外行銷，健全台灣鯛產業體質，分散市場風險。（編輯：郭諭儒）1140407