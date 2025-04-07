降對等關稅衝擊 屏縣府：短期補貼協助企業從速從寬
2025/4/7 18:34（4/7 19:01 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）因應美國對等關稅，屏東縣以中小型企業及蝴蝶蘭外銷影響最大，縣府提具體短期補貼及協助；縣長周春米表示，專案方式從簡從速從寬辦理，降低關稅對產業及民生衝擊。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，補助中小微企業方案，包括貸款額度新台幣250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月；研發轉型補助每案加碼上限250萬元；爭取海外訂單補助每案加碼上限250萬元；另外，補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，並針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚辦理國內外行銷，拓展市場通路。
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縣府指出，屏東製造業主要外銷產業為金屬製品製造業、電子零組件製造業、基本金屬製造業、食品製造業等，多數並未位於經濟部管轄的產業園區範圍內，且為中小型企業；農產品部分則以蝴蝶蘭影響較大，全台蝴蝶蘭出口以屏東蝴蝶蘭最多，占近5成，鱸魚則有少部分。
縣府表示，將主動訪視縣內外銷廠商、產銷班、工會及事業單位，關懷受衝擊勞工，聽取產業建言，並研擬相關補貼及協助政策，配合中央政策協助業者度過難關。（編輯：陳仁華）1140407
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