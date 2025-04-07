台南助農漁民因應關稅衝擊 短期策略爭取出口獎勵

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府今天邀集蘭花、台灣鯛業者，與農業部及外貿協會等單位代表座談，市府允諾短期先爭取出口獎勵，中長期朝擴大進軍美國以外市場進行，因應美國對等關稅造成衝擊。

台南市政府下午在永華市政中心舉辦美國關稅政策對台南蘭花及台灣鯛產業影響因應座談會，由副市長葉澤山主持，安排農糧署、漁業署人員與會，聽取業者反映意見。

葉澤山表示，台南市長黃偉哲昨日在關稅應變會議已說明，台南農業受衝擊最大的業者分別是台灣鯛與蘭花，並將動用第二預備金，協助受衝擊農漁民及相關業者開拓市場，市府農業局已擬好國內外行銷計畫，今天送交農業部審查，盡快為受衝擊產業爭取預算。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，蘭花出口利潤幾乎會被美國32%關稅吃掉，短期希望政府提供出口獎勵減少衝擊，中長期希望擴大日本、越南等其他國家市場，並鼓勵國內市場如公部門多購買本土蘭花。

鮮明農業公司董事長李蒼裕呼籲，應響應總統賴清德擴大對美投資政策，支持台灣蘭花業者赴美投資，供貨貼近市場、研發根留台灣，才能與對手荷蘭競爭。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉表示，站在漁民立場，希望中央能盡快完成對美關稅談判，讓漁民可以安心養殖台灣鯛，目前貿易商冷凍庫滿庫，出口美國訂單暫停，希望政府可以先鼓勵國內消費者多採購。

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葉澤山表示，市府會站在農漁民立場，與中央密切合作，短期先爭取出口獎勵因應衝擊，中長期擴大進軍美國以外市場，並希望由外貿協會協助農漁民拓銷加拿大、中東、日本等市場。

外貿協會台南辦事處主任周秀芬表示，將配合賴總統政策，參照南市府在東京食品展成功案例，協助蘭花與台灣鯛等業者出國參展。（編輯：郭諭儒）1140407