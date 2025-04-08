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因應對等關稅衝擊 何欣純訪手工具中小傳產收集意見

2025/4/8 20:03
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（中央社記者蘇木春台中8日電）面對美國對等關稅衝擊，民進黨立委何欣純今天拜訪手工具及中小傳統產業，她表示，業者期盼「產業支持計劃」簡化程序，她會如實儘速反映產業意見，籲朝野齊心一同支持。

何欣純辦公室今天發布新聞稿表示，何欣純今天拜訪台灣手工具工業同業公會及大里工業區廠協會。其中，手工具公會對行政院「產業支持計劃」盼能簡化程序，希望比照疫情特殊情況參考歷史出口實績進行補助，以支撐產業及員工。

手工具公會理事長賴亮孜會中說，考量產業面對的不確定性及訂單被砍，盼政府協助廠商減稅措施，最重要的是，如何因應守住最重要客源，開發分散市場，也請政府幫忙提高補助參加國外展覽。

賴亮孜提到，手工具公會會員表示目前國外買主都暫緩出貨居多，也有取消訂單及要求議價關稅分攤，所以關稅衝擊企業一定會有資金壓力，建議政府應要求銀行不要抽銀根，更要給予更彈性周轉金融資。

何欣純表示，她認同產業界所提「產業支持計劃」要快而且簡單，最重要的是，希望朝野都能支持新台幣880億元協助預算，政府的「及時雨」方能讓企業先撐過去，才有下一步機會。

何欣純指出，她會如實儘速反映產業意見，這幾日政院已請各部會盤點，總統賴清德宣布五大對策，行政院長卓榮泰陸續公布措施支持各產業，籲朝野政黨齊心努力一同支持。

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另外，何欣純提到，大里工業區業界普遍理解商業談判需要時間，但仍要快；期盼政府迅速與美溝通談判，了解美國關稅政策，讓中小企業得以掌握方能因應度過危機。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰日前指出，政府將推出9大面向、20項措施，共880億元協助方案，其中工業面向挹注700億元、農業面向180億。（編輯：陳仁華）1140408

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