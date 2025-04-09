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美關稅衝擊 經長：擴大馬上辦服務中心為企業諮詢

2025/4/9 10:07
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（中央社記者劉千綾台北9日電）美國總統川普對多國祭出的對等關稅預計9日實施，經濟部長郭智輝表示，政府與美方談判有整體規劃，經濟部負責蒐集訊息、反映狀況。為協助廠商，經濟部會擴大馬上辦服務中心等服務，並籌組顧問團，給予來諮詢企業可以落實的方案。

至於5月是否規劃赴美國參加「2025選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）等活動，郭智輝表示，政府行政措施是動態的，5月是否能赴美，現在這個命題還不存在；他再次強調，行政院整個運作是一體的。

川普宣布對180多國加徵10%關稅，自4月9日起對其中約60國加徵11%至50%不等的對等關稅，其中對台課徵稅率高達32%。郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。

媒體詢問，台灣是否在美國優先減免關稅的名單上，以及是否會有具體的赴美投資承諾。郭智輝會前受訪表示，政府整體規劃與美方談判，各單位有自己的工作，經濟部負責蒐集訊息、反映狀況；經濟部將統一彙整轄下國營事業和所屬公司等投資資訊，交由行政院談判小組處理。

美國關稅衝擊台廠，許多業者面臨倒閉困境，郭智輝表示，經濟部會擴大馬上辦服務中心等服務，由於每家中小微企業面臨的問題不同，經濟部也籌組顧問團，給予來諮詢企業可以落實的方案，並要求團隊需在一天時間內回應。

此外，媒體詢問，政府是否推動自由貿易協定（FTA），或是增加兩岸貿易以分散風險。郭智輝表示，台灣持續與世界各國貿易往來，現在優先處理美國關稅對台灣業者的不便，會單獨針對每一家公司來服務。

外媒報導，台積電晶片被發現出現在華為的昇騰（Ascend）910B人工智慧處理器中，恐面臨10億美元（約新台幣330億元）或更高額罰款。

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對此，郭智輝回應，台積電是一間遵守各地法規的公司，經濟部並未收到相關訊息，所以不予評論。

媒體詢問，這週是否規劃去中彰投等地區了解廠商狀況，以及放寬紓困申請門檻。郭智輝強調，經濟部官網和臉書等管道都有公告紓困項目和資源等，「我們都有準備」。（編輯：林家嫻）1140409

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