立委視察台中101預定地 擴大內需投資不變

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台北101宣布將投資設立台中101，立法院財委會今天到台中視察預定地。對於美國對等關稅衝擊，市長盧秀燕盼能擴大內需、刺激消費，台北101董事長賈永婕說，對台中投資不變。

立法院財政委員會今天由召委賴士葆帶領，到台中市考察台北金融大樓股有限公司投資台中市設立據點相關規劃情形，先視察設置地點「置地廣場台中」預定地後，再召開座談會，盧秀燕也到場歡迎財委會的到來。

賴士葆認為，在美國總統川普的關稅風暴底下，這次投資更有意義，希望擴大內需，盧秀燕提到台中很多地方都是第1，台中人口全台第2，賴士葆更表示，「盧秀燕剛報告時信手拈來都是台中點點滴滴，非常清楚，這麼好的領導人，只做台中市長還不夠，大家都知道他的意思」。

盧秀燕表示，美國關稅風暴來襲，按照經濟學理論，當關稅出口碰到困難時，國家採取的財經工具首先是擴大內需，其次是刺激消費，所以台中101投資計畫對於國家及台中非常重要，她要代表近300萬市民前來致意。

盧秀燕指出，如果台中101投資順利成行，就可以在關稅重創時發生影響，台中是投資好地方，包括新光三越、大遠百及好市多等全台第1的店都在台中，因此台北101要投資台中101是絕頂聰明的方法，是很好的投資案，不只在這時候有意義，也是很正確的商業策略。

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賈永婕說，雖然川普關稅政策對台灣短期有震盪，其實對台灣長期及未來很有信心，對台中的投資案絕對不會有任何變化，聽完盧秀燕的簡介後更有信心，台中預定地位處交通樞紐，未來還有捷運規劃，非常有信心。

賈永婕表示，台中101規劃面積是1.7萬坪，不是那麼大，未來會以精緻生活型態、年輕、潮流來達到YZ世代消費族群，全力朝新興商場開發，現在是來台灣血拚的好時機，美國真的越來越貴了，來台灣消費比較划算及優惠，尤其台北101現在有母親節檔期，大家可以來台北101消費之後，再來台中101消費。（編輯：郭諭儒）1140409