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因應美關稅座談 陳其邁：全力助產業度難關

2025/4/9 21:24（4/9 21:36 更新）
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美國對等關稅衝擊甚鉅，高雄市政府9日召開產業座談，邀中華民國工業區廠商聯合總會、高雄市工業會、高雄市工業總會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、高雄市銀行商業同業公會等代表與會。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月9日
美國對等關稅衝擊甚鉅，高雄市政府9日召開產業座談，邀中華民國工業區廠商聯合總會、高雄市工業會、高雄市工業總會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、高雄市銀行商業同業公會等代表與會。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月9日
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）因應美國對等關稅衝擊，高雄市政府今天召開產業座談。市長陳其邁表示，將持續推動各項重大公共建設、提升內需，以嚴肅態度面對挑戰，全力支援企業度過難關。

高市府產業座談由陳其邁主持，邀中華民國工業區廠商聯合總會、高雄市工業會、高雄市工業總會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、高雄市銀行商業同業公會等代表與會。

與會代表說明業界面臨困境，指出此次關稅戰打破國際慣例，憂心貿易戰將導致中國放棄美國市場，轉而與台灣競爭歐洲及東南亞市場，使高雄出口動能面臨挑戰。

此外，台灣對美出口以資通訊產品、電子零組件、汽車零組件為大宗，石化、塑化、鋼鐵等產業也面臨中國傾銷影響，整體衝擊難以預估。與會代表建議政府應全面盤點各行業狀況，審慎評估未來風險。

另外，業者也盼政府及金融機構提供資金協助，協助企業因應長期貿易戰局。

高雄銀行指出，企業因應關稅問題後續恐產生資金需求，建議中央銀行可考慮放寬存款準備率、釋出銀行剩餘資金，或透過降息以減輕銀行經營成本，提升市場資金動能以支援企業。

同時，高雄銀行也建議放寬保證額度、提高企業承保上限，並研議政策性紓困貸款之呆帳提列準備率減半，讓放寬獲得強力支撐。

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陳其邁強調，美國作為全球最大消費市場，其關稅政策變動勢必影響全球供應鏈與消費需求。高市府將全力協助企業，擬定各項因應對策，並加快推動各項重大建設工程，提升內需動能，協助企業穩健經營。

市府會後新聞稿說明，市府已成立「因應對等關稅經濟對策小組」，並提出「建立產業聯繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」3大措施，也與高雄銀行協調支援措施，穩定產業運作。（編輯：郭諭儒）1140409

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