加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對等關稅暫緩90天台股強彈 收漲1608點創史上最大漲點
首頁 / 證券
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響4/233
首頁 / 證券

高額關稅暫緩 貨運業：觀望客戶恢復出貨

2025/4/10 13:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）高額對等關稅暫緩實施90天，激勵台股飆漲，航運族群幾乎全數亮燈漲停，航運業者表示，原本觀望的客戶重新恢復出貨，但不到搶運的程度；空運業者表示，有些恢復出貨，但高單價產品則因關稅仍有10%，還是暫不出貨。

美國總統川普宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額對等關稅措施暫緩實施90天，在此期間實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

航運股近期大洗三溫暖，歷經3日重挫後，今天戲劇性迎來全面漲停的慶祝行情。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，散裝族群裕民、慧洋-KY、新興，航空股華航、長榮航、虎航、星宇航空，貨攬業者台驊、捷迅、中菲行等全數亮燈漲停。

關稅政策牽動貨運物流市場，美國宣布對等關稅前後，空運市場掀起短暫搶運潮，業者觀察，3月底訂艙滿到清明節，能在8日前抵達美國清關的末班機價格大漲，隨後就暫陷入觀望，海運市場也有不少貨主先取消出貨。

google news透過 Google News追蹤中央社

針對海運市場，貨攬業者今天對中央社記者表示，高額關稅暫緩90天後，確實有原本觀望的客戶恢復出貨，但不到搶運的程度，畢竟囤貨也得要有錢、有倉庫，而且高關稅暫停期達90天，也不必急於一時，還可繼續觀察，而中國關稅高達125%，中美對峙局勢並未改變。

空運市場方面，業者表示，依廠商庫存狀況不同，有些客戶確實開始恢復出貨，但部分高單價產品，因為關稅仍有10%，還是選擇不出貨。（編輯：張均懋）1140410

對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國關稅暫緩90天 盧秀燕：還是要做最壞打算
53
更多編輯台推薦新聞：