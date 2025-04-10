展店與節令策略奏效 超商雙雄3月營收創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北10日電）超商雙雄3月營收出爐，統一超、全家雙創同期新高，受惠展店效應，以及搶攻白色情人節、棒球賽事等節令話題，推升營運業績，使淡季不淡。

統一超3月營收為新台幣283.63億元，年增4.04%；今年第1季營收為846.4億元，年增4.4%，單月和第1季雙創同期新高。

統一超表示，台灣7-11穩定展店，今年以來已超過7110家；3月掌握高雄櫻花季、38婦女節、白色情人節、棒球賽事等節令話題，帶動超商本業營收成長。

統一超轉投資事業方面，康是美、統一精工、星巴克、菲律賓7-11、統一速達等營運均向上，挹注3月營收成長。

展望4月，統一超指出，台灣7-11除了掌握清明連假、媽祖遶境、國際寵物日等商機之外，更與國際IP聯名，推出超商近年最大規模的商品企劃，以吸引年輕消費者，期望衝刺營運。

全家3月營收為87.02億元，年增1.88%；今年第1季營收為252.84億元，年增1.64%，單月和第1季皆創同期新高。

全家表示，3月營運受惠於持續展店、鮮食熱銷及會員經濟效益發酵，尤其3月點數到期，舉辦兌點活動，帶動會員消費活絡度，整體業績表現穩步向上。

展店方面，截至今年3月31日止，全家總店數達4344家，和去年同期4240家相比，淨增加104家。

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全家表示，3月鮮食推出主題企劃，冷藏甜點業績成長2成、鮮食聯名策略持續奏效，推升便當、飯糰等品類業績表現；鮮食小金雞義大利麵助攻，相關商品業績成長超過2成。

展望4月營運，全家指出，將掌握氣候漸暖與清明連假商機，飲品、霜淇淋、冰品、輕食皆為操作重點，母親節預購也將進入銷售高峰期，皆可望成為營收動能。（編輯：楊凱翔）1140410