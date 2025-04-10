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王品譜最強首季營收 漢來、八方創單季新高

2025/4/10 19:22
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（中央社記者江明晏台北10日電）受惠農曆春節與228連假聚餐效益挹注，餐飲股首季營收報喜，王品首季營收逼近60億元大關，年增5.39%，為史上最旺首季；漢來美食與八方雲集首季營收則刷新歷史單季新高。

王品集團今天公布3月自結合併營收新台幣18.2億元，年增3.47%，突破淡季魔咒，為史上營收最高的3月，台灣事業群營收14.8億元，年增4.61%，大陸事業群營收3.4億元，年減1.2%。

累計前3月，王品自結合併營收為59.2億元，創單一季度的歷史新高紀錄，距離60億元大關，僅一步之遙，年增5.39%。展望後市，王品表示，仍積極展店，首季已新開出9家分店，全年邁向全台400店的目標。

此外，王品今天同步公告股東會紀念品，除了價值3000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行加碼最高1000元的王品集團即享券，總值高達4000元，今年股東人數達11.9萬人、年增2.5萬人，股東人數再創新高。

八方雲集3月合併營收7.58億元，年成長15.90%，創下歷史新高紀錄；首季營收21.77億元，年成長12.97%，有是歷史單季新高。

漢來美食首季營收17.35億元，年增3.34%，持續刷新歷史新高。董事會也通過發放每股現金股利7.5元，以去年每股盈餘10.06元來看，配發率75%。

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瓦城泰統集團首季營收近16億元，年增3.9%，3月營收4.47億元，台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業，營收因此較去年同期小幅下滑0.71%。

興櫃餐飲乾杯3月自結合併營收3.54億元，年減2.53%，首季合併營收11.5億元，年增0.07%，改寫同期次高。（編輯：楊凱翔）1140410

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