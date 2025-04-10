川普關稅衝擊 台商：菲律賓成分散產線理想地點

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（中央社記者林行健蘇比克灣10日專電）美國總統川普祭出對等關稅措施，菲律賓因被課稅率相對較低，構成利多；即使川普決定暫緩執行對等關稅措施90天，他的政策不確定性仍讓許多外商考慮遷廠至菲律賓，分散產線。

川普於2日對多個國家宣布對等關稅，作為美國長期安全夥伴的菲律賓被課18%稅率，在東南亞國家裡僅高於新加坡的10%，遠低於柬埔寨的49%、越南的46%、泰國的37%、印尼的32%和馬來西亞的24%。

蘇比克灣自由港區是菲律賓重要製造及出口基地，現有1800多家廠商進駐，包括台灣廠商近100家，是否會受衝擊受到關注。

蘇比克灣管理局主管投資副行政官艾奎諾（John Aquino）向中央社表示，川普的對等關稅措施雖然會傷到菲律賓的出口產業，但也可能讓菲律賓「因禍得福」，因為一些海外投資人為避開高關稅，可能考慮遷廠至菲律賓。

艾奎諾補充，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年11月簽署的「企業復甦租稅獎勵-重振經濟機會最大化法」（CREATE MORE），以及蘇比克灣當局提供的稅務假期以及其他優惠，對投資人也是利多。

CREATE MORE主要目的為提供更多稅務優惠及經商便利性，吸引更多國內外投資，把菲律賓打造為全球投資目的地。

川普宣布對等關稅政策以後，蘇比克灣台商協會每天都接到4、5家廠商的相關詢問。

蘇比克灣台商協會會長張哲嘉分析，中國與其他東南亞國家是川普對等關稅的重災區，部分東南亞廠商考慮撤出，這為菲律賓帶來產業承接與發展的契機。

張哲嘉說：「不只是台商、陸商，連越南、柬埔寨還有其他國家的台商，也已經陸陸續續跟我們聯繫，感覺他們非常急於轉移部分訂單到菲律賓來。」

他建議，如果急於轉移訂單，最快的作法是在菲律賓尋找代工，第二是找既有廠房做承租，快的話3到4個月的時間內就可開始設置產線，最後一步就是自己找地建廠，商會願提供協助。

訪問進行的同時，正好有一批澳商、台商及中商在蘇比克灣的工業園區考勘查廠地，包括由台商企業松玥建設（MSK集團）開發的TIPO智慧生態園區。

松玥建設董事長蘇國芳說，大多數人原本以為川普只是對中國進行貿易戰，沒想到像是對全世界宣戰，在亞洲來說，菲律賓的稅率算低，TIPO園區的進駐情況及詢問度近來都有增加。

川普今天又宣布，除中國之外，向各國徵收的對等關稅暫時降至10%，為期90天。

被問及這是否會讓一些原本打算轉進菲律賓的投資者選擇觀望，蘇國芳回應，川普這波貿易戰已讓大家震驚，就算他暫時把關稅壓到10%，廠商還是覺得未來不確定性高，應該要分散產線。

設於馬尼拉以南的旅菲南線台商會，有200多名會員，含大約100餘家廠商，產品大多出口歐洲與美國，以電子產業最為蓬勃。

旅菲南線台商會會長游惠堯說，雖然局勢尚不明朗，但由於菲律賓原本被徵收的對等關稅相對較低，近幾天確實聽到很多台商有意轉進菲律賓，而且在地台商的訂單量也比預期要好。

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游惠堯提到，雖然菲律賓有供應鏈欠完善、運輸成本高等問題，但只要在菲律賓待過的廠商都認同，菲律賓仍具備相對良好的投資環境，因此鼓勵有意遷廠的台商考慮菲律賓。

他說：「更多的工廠就會形成更大的聚落、更廣的供應鏈，這對台商自己的競爭力，以及每個工廠的配合度，都會帶來提升。」（編輯：陳承功）1140410