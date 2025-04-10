和泰車首季營收創新高 汎德永業同期次高

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）車商陸續公布今年3月營收，其中和泰車前3月自結合併營收新台幣714.57億元，較2024年同期增加3.08%，創歷年單季新高；汎德永業自結第1季合併營收131.51億元，較去年同期微減2.36%，創同期次高。

和泰車3月自結合併營收約238.25億元，月增8.43%、年減2.46%，汎德永業3月自結合併營收42.05億元，月增14.84%，較去年同期減少14.16%。

和泰車先前指出，旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月合計登錄數1萬4315輛，較去年同期成長15.5%，市占率38.4%，均創歷史同期新高。和泰車評估，4月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.23萬輛，市占率36%。

汎德永業說明，3月旗下代理BMW及MINI新車到港順利，銷售量年增，不過保時捷（Porsche）到港車數較少。

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展望新車到港時程，汎德永業指出，BMW新車款預計4月起大量抵港，整體新車到港數量樂觀看待，陸續滿足先前訂單需求，持續帶動營運成長；保時捷純電車款銷售表現強，MINI品牌銷售目標明確。

展望今年到港車數，汎德永業預估，今年BMW新車數量將維持高峰，依照排程陸續交付新車，全年營運表現樂觀。（編輯：楊蘭軒）1140410