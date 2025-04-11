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中租攜手三一東林 搶攻高階商用車市場

2025/4/11 17:32（4/11 18:01 更新）
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中租控股旗下中租汽車租賃11日宣布與德國知名豪華汽車品牌BRABUS台灣總經銷三一東林簽署合作，成為官方唯一指定租賃合作夥伴，攜手搶攻高階商用車市場。左起中租租車營運長戴光顯、三一東林董事長陳睿謙。（中租控股提供）中央社記者潘智義傳真 114年4月11日
中租控股旗下中租汽車租賃11日宣布與德國知名豪華汽車品牌BRABUS台灣總經銷三一東林簽署合作，成為官方唯一指定租賃合作夥伴，攜手搶攻高階商用車市場。左起中租租車營運長戴光顯、三一東林董事長陳睿謙。（中租控股提供）中央社記者潘智義傳真 114年4月11日
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（中央社記者潘智義台北11日電）中租控股旗下中租汽車租賃公司今天與德國知名豪華汽車品牌BRABUS台灣總經銷三一東林簽署合作，成為官方唯一指定租賃合作夥伴，攜手搶攻高階商用車市場。

中租租車營運長戴光顯表示，繼2024年於個人消費市場推出URiDE共享租車品牌後，持續擴大企業端長期租賃業務市場，選擇與三一東林公司合作，成為唯一指定合作夥伴，以期藉此拓展新客群，推展高階商用市場。

三一東林董事長陳睿謙表示，與中租租車共同合作引進BRABUS B30車型，為品牌首次推出的小型轎車系列，限量100輛。

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中租控股說明，聚焦多元利基市場策略，落實業務多角化產品服務。2006年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務；2012年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，22處服務據點以滿足商務與旅遊等不同需求。

中租控股指出，2023年設立仲行智能行動公司，2024年推出URiDE共享租車品牌，2025年共享車輛已達1000輛，站點也擴增至550處，服務範圍涵蓋自台北、新北、桃園、台中、台南與高雄六都，並陸續增加基隆與新竹等區域。（編輯：張良知）1140411

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