聯電與格羅方德合併？郭智輝：我可以決定不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北11日電）立委關心台積電與英特爾（Intel）是否合資，以及聯電與格羅方德（GlobalFoundries）是否合併為美聯電。經濟部長郭智輝今天備詢時回應，以理智分析來說不可能，不管是Intel還是格羅方德都僅是傳聞。「我可以決定不可能」，因為廠商投資必須經過投審會。

朝野黨團日前協商決議，11日立法院會上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午則邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢。

國民黨立委吳宗憲今天質詢時提出4個問題，2月14日總統賴清德拋出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，這能夠阻止或影響什麼；台積電擴大對美國投資，賴總統說沒有來自美國壓力，但美國總統川普打臉說，台積電不投資就要收100%關稅；媒體報導台積電要跟Intel聯手是真還是假；郭智輝日前稱聯電跟格羅方德合併成美聯電的傳聞是不可能，是否真的有掌握。

郭智輝表示，他對「路邊社」的傳聞不予評論，以理智分析來說就是不可能，不管是Intel還是格羅方德都僅是傳聞，而且「我可以決定不可能」，因為廠商投資必須經過投審會。

談及半導體民主供應鏈夥伴倡議，郭智輝表示，美國認為台灣在出口管制要多努力，因為台灣離中國比較近，有些業者可能轉口到新加坡、馬來西亞進到中國，這是美國在意的，為了保持台灣領先地位，供應鏈一定要留在台灣。

吳宗憲則反駁，依他看法，賴總統之所以拋出半導體民主供應鏈夥伴倡議，可合理懷疑早知半導體供應鏈有外移風險，否則怎麼可能提出此倡議。

對此，郭智輝苦笑說，這個說法他很錯愕。卓榮泰隨即補充，吳宗憲的說法跟賴總統原意完全違背。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，吳宗憲也指出，郭智輝備詢時提到，如果立刻降汽車關稅，會有十多萬名員工失業，財政部也評估稅損達到新台幣600億元，車輛工業同業公會評估國產廠商關閉、零組件廠商外移，產值損失847億元，行政院是如何估算出支援方案為880億元。

郭智輝則問，吳宗憲引述的資料是從哪來。吳宗憲稱，都有新聞稿。郭智輝說，立委可直接跟經濟部索取，但新聞他沒辦法評論。卓榮泰說，立委在立法院內的言論也許可以不負責，但不能不求證。（編輯：楊蘭軒）1140411