因應關稅 陳瑩推鹽酥鬼頭刀、莊瑞雄籲補助要落地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東鬼頭刀漁獲量佔國內1/3，主要銷往美國，恐受對等關稅影響。立委陳瑩盼政府開擴國內市場，加工鹽酥鬼頭刀成國民小吃；立委莊瑞雄則要求政府如有補助要落地。

鬼頭刀受美國關稅影響，農業部政務次長黃昭欽今天帶領漁業署人員到台東和漁民座談，聽取漁民意見和提出因應措施。民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄全程參與，並前往新港漁港了解實際狀況。

陳瑩事後發布新聞稿表示，台東鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心關稅提高情況下，無法吸收增加的關稅，鬼頭刀的價格、訂單、通路都將嚴重受影響。

她表示，漁民長年在海上討生活，凌晨出海、日曬雨淋，辛苦捕撈鬼頭刀，卻僅換得微薄利潤，如今又遭遇關稅衝擊，令人相當不捨。她要求農業部正視，政府必須保護漁民生計，維持鬼頭刀的價格、訂單與拓展通路。

陳瑩也提到，外銷市場充滿不確定性，漁貨貿易應該將觸角延伸其它國際市場，也應該同步進行拓展國內市場，例如鬼頭刀加值加工為鹽酥鬼頭刀國民小吃等多元行銷，提升民眾認知鬼頭刀產品及暢通購買管道。

莊瑞雄也發布新聞稿表示，政府雖提出新台幣6.2億元補助計畫，但補助不能只停留在紙上，必須真正落地、發揮實效。他呼籲農業部從執行補貼、升級設備到拓展市場3方面全面啟動，協助漁業轉型、穩定出口與產地經濟。

透過 Google News 追蹤中央社

莊瑞雄表示，「補助不是公告貼一貼，要讓漁民自己找上門，而是要把服務送到人手上。」他建議農業部應設立一站式窗口與行動輔導團隊，深入漁港與產地，主動協助申請補助、升級設備、取得驗證，才能真正把預算變成動能。

根據漁業署資料，民國110年至112年台灣鬼頭刀平均產量為3371公噸，產值3億3410萬元；近3年平均出口為1887公噸，其中輸美量為1324公噸，佔出口量7成以上，並以冷凍魚片為主。主要漁獲縣市，台東36%、宜蘭25%、屏東22%、其他縣市17%。（編輯：郭諭儒）1140412