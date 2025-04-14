考量美國關稅具不確定性 中鋼5月盤價以平盤開出

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（中央社記者何秀玲台北14日電）中鋼今天開出5月盤價，月盤產品均以平盤開出。中鋼表示，美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶持觀望態度，考量美國關稅新政對下游產業的衝擊未明，最新盤價以平盤開出。

中鋼指出，美國總統川普近期宣布對等關稅政策，稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖其後宣布超過75國高額關稅措施暫緩90天，但市場對後市發展仍存疑慮。

鋼鐵市場方面，中鋼表示，美國對鋼鋁產品豁免課徵對等關稅，鋼材外銷美國維持25%關稅不變，美國熱軋鋼捲出廠行情持穩為每公噸1000美元之上，歐洲鋼廠阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）於今年4月上旬宣布，調漲熱軋每公噸20歐元。鐵礦砂價格目前約每公噸95至100美元，煉焦煤價格則在175至185美元間震盪。

另外，亞洲鋼價維持平穩，中國龍頭鋼廠寶鋼5月平板類產品均以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤調漲每公噸3至5美元。

中鋼表示，美國關稅政策具不確定性，將持續關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應，5月月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

上週鋼筋盤價暫停報價，本週開盤。條鋼廠豐興今天也開出最新盤價，鋼筋基價每公噸下跌300元，國內廢鋼4月12日每公噸下跌300元，今天最新盤價每公噸再下跌200元，型鋼產品基價平盤。

豐興主管向中央社記者表示，鋼筋每公噸下跌300元，主要因國際鋼鐵原物料行情下修，加上中國大陸鋼價下跌，以及小鋼胚出口價格也下跌，因此決議將盤價下修。

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豐興本週廢鋼下跌到每公噸8800元、型鋼每公噸維持2.47萬元、鋼筋下跌到每公噸1.78萬元。

國際原料行情方面，豐興表示，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價每公噸下跌為325美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸下跌至308美元，澳洲鐵礦砂每公噸下跌為98.35美元。（編輯：楊蘭軒）1140414