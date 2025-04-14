AI需求強 2月電子零組件業加班工時26.9小時飆次高

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）儘管關稅政策帶來極大不確定性，人工智慧（AI）需求仍殷，主計總處今天公布2月製造業加班工時連續9個月正成長，其中與AI商機密切相關的電子零組件業，加班工時更飆上26.9小時，創史上次高紀錄。

主計總處今天公布2月工業及服務業薪資統計，2月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7296元，年增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬886元，合計後總薪資平均數為5萬8182元。

主計總處統計也指出，2月全體受僱員工加班工時平均為8.4小時，其中製造業平均加班工時16.1小時，已經連續9個月正成長。

去年以來，AI商機大爆發，台灣AI供應鏈受惠，繳出亮麗的出口成績單，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，雖然美國總統川普1月上任，主張關稅政策，對全球經貿帶來極大不確定性，但從最新公布的2月數據來看，需求還是很高，拉動與AI密切相關的2行業加班工時續處高點。

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譚文玲指出，2月電子零組件加班工時已經連續20個月正成長，且衝上26.9小時，僅次於去年10月的27.1小時，為史上次高，另外，電腦電子光學製品製造業也連續7個月正成長。

媒體詢問，川普4月2日宣布對等關稅，在這時間點前後，是否會因製造業拉貨，使得加班工時繼續向上衝高，譚文玲表示，川普關稅政策反覆，每天都在變化，廠商心裡難面擔憂，抱持「能拉盡量拉」的心態，可能因此推升加班工時，「不排除接下來3個月有拉貨可能」。（編輯：楊凱翔）1140414