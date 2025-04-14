川普關稅衝擊GDP 經部公建經費增500億拚占比維持水準

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（中央社記者曾智怡台北14日電）川普關稅風暴引發全球經濟隱憂，經濟部檢討擴大公共建設計畫，今年執行的重大公共建設經費經盤點，估可由新台幣2000億提高為2500億元，力拚GDP占比站穩去年水準。

經濟部官員補充，增加的500億可透過加速執行現有計畫達成，例如中油三接提前供氣相關工程，以及台電協和環評通過，可加速採購設備；另外，中油七接陸續發包，大林、通霄電廠新建燃氣機組工程費也可望納入。

經濟部11日召開「經濟部未來6年重要公共建設計畫盤點會議」，將從優化國內投資環境、提升國家競爭力、強化設備功能韌性及運用新興科技等4大面向，全面檢討擴大投資公共建設計畫，並加速計畫經費執行，督促所屬單位114年度重大公共建設計畫經費達成率95%。

國營司今天透過新聞稿說明，經濟部每年平均約投入2000億元重大公共工程經費（約占行政院所屬36%），高達全國第一，加計國營事業運轉維護階段的採購，經濟部2024年投入的經費高達GDP的1%以上，可有效帶動經濟成長。

經濟部表示，所屬各項公共建設計畫，均為國家重要基礎建設，有多項即將在近年完成，將大幅提升國家競爭力，以近期即將完工的第三天然氣接收站為例，該接收站進度超前，於4月2日進行LNG靠港測試，儲槽順利進液中，正式營運後每年可增加300萬噸供應量，穩定國內能源供應。

另外，台電近年擴建「大潭電廠燃氣機組」，新建8號機於113年7月31日商轉，9號機113年12月23日接受調度，各提供112.36萬瓩，7號機預計於114年6月接受調度，「興達電廠燃氣機組」新1號將提供130萬瓩，預計於114年4月底接受調度。

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此外，近期水利署及台水也大力改善供水環境，推動諸如海水淡化、水工湖及跨區管網改善等，近期完成鳥嘴潭人工湖興建，每日可提升25萬噸供水，減緩地層下陷、增加供水韌性，避免枯旱影響產業發展。

經盤點，經濟部114年執行的重大公共建設經費預計可提高為2500 億元，未來更有協和電廠、大林電廠、通霄電廠，以及第四、五、七號天然氣接收站、海水淡化廠和供水管網改善等計畫待推動，盼能提供產業界更穩定的油水電供應，優化台灣投資環境，做為台灣產品行銷世界的後盾。（編輯：楊凱翔）1140414