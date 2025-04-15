台灣半世紀與幾代人all in半導體故事 6/13說給世界聽

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（中央社記者張建中台北15日電）50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。CNEX基金會與導演蕭菊貞、製片陳添順耗時5年製作完成台灣半導體歷史紀錄片「造山者」，讓外界一窺台灣如何篳路藍縷，橫跨半世紀與幾代人all in，打造半導體今日傲視全球的成就。

「造山者」預計6月13日上映，並預計於秋天進行海外巡演。

川普今年1月重返白宮後，利用高關稅手段企圖重塑全球貿易秩序，由於台灣掌握先進晶片製程技術，川普也多次對外宣稱「台灣搶走了美國晶片生意」，除讓台灣各界備感委屈外，也凸顯了擁有台積電為首的半導體生態系，台灣不可避免地成為地緣政治焦點。

在全球因川普發動關稅戰動盪不安之際，台灣第一部半導體歷史紀錄片「造山者」敲定於6月13日上映，CNEX基金會董事長蔣顯斌發文表示，50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。「造山者」講的不是產業報導，而是一場看似不可能的任務，橫跨半世紀、幾代人all in的故事。

「造山者」紀錄片的創作緣起，是在曾於工研院協助創建IC產業群、也是籌劃台積電與聯電創立人之一的半導體先驅胡定華的告別式上。

蔣顯斌回憶，5年多前，一位朋友參加半導體前輩胡定華的告別式後，問他是否可以為胡定華與那個時代製作一部片，一通電話就此打開了這段旅程。

蔣顯斌表示，當開始研讀資料時，遇到了導演蕭菊貞，才知道她也參加了同一場告別式，並正構思一部與此相關的紀錄片。

蕭菊貞啟動計畫後，第一位加入支持她的正是來自鴻梅文化與404科技的製片陳添順。蔣顯斌說，幾次交流之後，CNEX加入團隊，從此踏上了這段長達5年的製作之路。

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蔣顯斌表示，台灣半導體的發展，在國際局勢劇變之際愈加備受矚目，「造山者」在這樣的歷史轉折點誕生，鑑往知來，盼能引發一些應有的反思與省察。

CNEX基金會是一個非營利的民間文化創意組織，由來自中國大陸、台灣和香港的紀錄片愛好者共同推動。（編輯：林淑媛）1140415