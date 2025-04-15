提告離職員工 星展銀：案件已於檢調偵辦中不予評論

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（中央社記者羅元駿台北15日電）媒體報導，星展銀行（台灣）離職理專疑涉違反營業秘密法挨告，星展銀表示，若行員離職前後涉有不法取用或其他情節嚴重的違法行為時，銀行仍將依法採取行動。個案離職行員涉有違法行為而提起訴訟，與競業禁止或理專工作權保障與否無涉，鑑於案件已於檢調偵辦中，星展不予評論。

金管會銀行局副局長侯立洋今天表示，金管會針對此案以電話和書面向星展（台灣）了解，目前業者已對2名離職理專提告，因案件進入司法程序，金管會不做個案評論，不過金管會會關注客戶權益事項。

聯合報報導，星展併花旗之後，這4名原花旗的理專陸續離職，卻遭星展提告違反營業秘密法。

星展（台灣）表示，對於行員的職涯規劃與發展均予尊重及祝福，但為確保客戶資料安全與維護合法權益，銀行和行員都應嚴格保護銀行的資料；若行員離職前後涉有不法取用或其他情節嚴重的違法行為時，銀行仍將依法採取行動。

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星展指出，個案離職行員涉有違法行為而提起訴訟，與競業禁止或理專工作權保障與否無涉，鑑於相關案件已於檢調偵辦中，星展將不予評論，以免影響偵查程序。

侯立洋指出，業者提告理由與媒體報導有出入，尚有其他原因對離職員工提告，但因案件涉及刑事訴訟並進入司法程序，金管會針對個案將不予評論。（編輯：潘羿菁）1140415