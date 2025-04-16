美國關稅政策不明 台股收黑389點摜破19500點

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（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天開低走低，電子權值股無神，台指期結算壓低盤勢，加權指數盤中一度下挫超過400點，跌破5日線、10日線及19500點，終場收在19468點，下挫389.67點，跌幅1.96%，成交值新台幣2852.34億元。

美國總統川普半導體關稅政策不明，資金自電子權值股撤出，電子類股指數收低2.27%，金融類股指數跌1.15%。傳產族群的塑膠、鋼鐵表現疲軟，終場下跌2.45%、2.1%。

電子權值股台積電盤中最低852元，終場收在855元、跌幅2.51%；鴻海一度拉回平盤但後繼無力，終場下跌2.51%，收136元，聯發科跌1.44%，收1365元。

輝達（NVIDIA）銷往中國的H20降規晶片突遭美國管制出口，人工智慧（AI）概念股受累，緯創跌破百元，終場下挫2.73%，收99.7元；廣達跌0.44%，收227元。

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無人機題材受到關注，軍工股成為資金避風港，亞航上漲2.94%，收38.5元；雷虎漲0.65%，收在61.5元，漢翔上揚0.42%，收48.3元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，今天盤勢受到輝達H20晶片遭管制出口、川普半導體關稅政策不明朗的影響，接下來要觀察明天台積電法人說明會是否下修展望，如果台積電對景氣看法保守，恐影響消費性電子需求，台股走勢會比較辛苦一點。（編輯：張均懋）1140416