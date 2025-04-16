財長：諸多不確定性影響股市動能 證交稅後市待觀察

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（中央社記者張璦台北16日電）3月台股價跌量縮，證交稅單月實徵新台幣219億元，年減24.6%、創26個月來最大減幅，立委今天關切證交稅後市，財政部長莊翠雲表示，股市和國際政經情勢高度連動，目前尚有很多不確定因素會影響到股市動能，財政部會持續觀察相關態勢。

立法院財政委員會今天邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

2024年總稅收在證交稅等挹注下創新高，國民黨立委林德福質詢時關切，看來稅收「成也證交稅、敗也證交稅 」，根據財政部日前公布的統計，今年3月、前3月證交稅實徵數都是年減，今年證交稅收有無可能衰退。

莊翠雲回應，股票市場和國際政經情勢具有高度連動性，且台股走勢也與美股連動，近來台股成交量亦有相當幅度的變化，日均成交值大有大到5、6000億元，小有小到只有2000多億元，今年到3月為止證交稅實徵數確實較去年同期少，但目前尚有很多不確定因素會影響到股市動能，財政部會持續觀察相關態勢。

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莊翠雲進一步指出，美國關稅政策的不確定性，會影響到國際貿易成長動能，不過，台灣前3月出口呈現成長格局，這之中包含因應關稅的拉貨潮；同時，財政部將把今年5月所得稅申報期限延長至6月底，受衝擊的個人、企業也都可以申請延分期繳稅，這部分可能也會影響到總稅收實徵情況。

財政部14日公布最新稅收統計，美國對等關稅陰霾衝擊投資人信心，3月台股價跌量縮，牽動證交稅單月實徵219億元，年減24.6%、寫26個月來最大減幅，前3月實徵570億元，雖是歷年同期次高水準，但仍落入年減，減幅8.4%。（編輯：林家嫻）1140416