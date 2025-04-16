新思科技併購安矽思 公平會點頭通過

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）收購模擬軟體供應商安矽思（Ansys），全球矚目，雖然並非發生在台灣，仍對台灣市場有影響，須經台灣公平會審議。公平會今天表示，有助於促進技術創新及市場競爭，委員會議決議點頭通過，不禁止結合。

新思科技（Synopsys）擬收購安矽思（Ansys），是近年科技業重大併購案，受到國際高度矚目。由於對台灣市場有影響，達到台灣公平會結合申報門檻，依法須提出結合申報。

公平會表示，此案是跨國併購案件，有鑑於此，公平會在審查過程中，不只徵詢主管機關、產業公協會、參與結合事業水平競爭同業、下游客戶等意見，並向日本公平會等國外競爭法主管機關進行了解。

公平會指出，Synopsys與Ansys均銷售「EDA（Electronic Design Automation）軟體」、「光學軟體」、「光子學軟體」，在上述產品市場具水平競爭關係。

為了消除EDA軟體在RTL、光學軟體、光子學軟體因水平重疊造成的限制競爭疑慮，公平會表示，參與結合事業將Synopsys的光學軟體、光子學軟體業務、以及Ansys的PowerArtist軟體（RTL）業務出售給Keysight Technologies,Inc.，以維持市場競爭性。

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公平會認為，結合案完成後，參與結合事業在台灣EDA軟體市占率些微增加，不過仍有不少具規模的EDA軟體業者參與競爭；加上台灣EDA軟體下游客戶多是大型且有經驗的電子及半導體製造商，如果參與結合事業提高產品價格，下游交易相對人仍可選擇或轉換交易對象。

綜合考量後，公平會認為，Synopsys及Ansys等參與結合事業透過結合，可整合雙方高度互補性業務，進而滿足下游客戶對EDA軟體等產品需求，也有助於技術創新、促進市場競爭，公平會最後決議不禁止結合。（編輯：楊凱翔）1140416