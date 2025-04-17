金利食安5月掛牌上櫃 將持續強化國際市場

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（中央社記者何秀玲台北17日電）專營冷壓蔬果汁的金利食安今天舉辦上櫃前業績發表會，暫定承銷價為每股35元，預計5月中、下旬掛牌上櫃。

金利食安總經理殷豪表示，未來持續推出創新口味，並與餐飲業合作，擴增ODM（代工）製造，將成為營運第二隻腳。外銷市場方面，除了日本和北美之外，之後會拓展歐洲市場，希望營運能比去年成長。

金利食安2024年營收為新台幣6.42億元，歸屬於母公司業主淨利為6171萬元，年增30.6%，每股純益1.85元。

金利食安產品別營收占比來看，冷壓蔬果汁占比達83.92%，透過自有品牌「純在」銷售至國內外連鎖賣場、便利商店及知名航空公司。金利食安也透過「品純萃」品牌，提供如鱸魚精與美顏飲等機能性產品，搶攻機能性健康飲食市場。

提到未來營運成長動能，殷豪表示，必須持續推出創新口味，主打營養價值，期待之後能出現爆款商品，以增加營收成長。此外，金利食安與餐飲業和食品業者合作，供應半成品或原料，希望成為營運第二隻腳。

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殷豪說，金利食安營收主要來自台灣市場，占比超過80%；外銷部分約占10%至20%，主要出口至日本、美國、加拿大等地，未來將擴大到歐洲市場；金利食安擁有兩台HPP設備及完整的自動化生產線，具穩定生產能力，未來將持續強化國際市場。

此外，去年起金利食安在超商推出無糖茶飲，殷豪說，跨入無糖無添加飲品系列，是希望滿足不同時代對於均衡飲食的需求，能持續提高茶飲營收占比。（編輯：張良知）1140417