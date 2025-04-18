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川普關稅風暴 星宇航空：客貨運雙面承壓業界觀望

2025/4/18 08:31（4/18 10:03 更新）
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星宇航空策略長劉允富表示，川普對等關稅，可能導致純旅遊市場受消費緊縮影響，「畢竟那一拳太重」，但還要持續觀察。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
星宇航空策略長劉允富表示，川普對等關稅，可能導致純旅遊市場受消費緊縮影響，「畢竟那一拳太重」，但還要持續觀察。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
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（中央社記者江明晏神戶18日電）面對川普對等關稅海嘯，星宇航空策略長劉允富表示，美國製造有望推升商務客運需求，但旅遊市場恐受影響波及，目前觀察北美訂位率暫趨緩；空運也承壓，高額對等關稅暫緩90天雖帶動短期急單，但小額包裹關稅豁免取消，將衝擊電商貨量。

美國總統川普對各國拋出高額對等關稅震撼彈，不只衝擊貿易秩序，也牽動貨運物流市場，國內航空業者密切關注川普關稅政策對客運、貨運市場的潛在衝擊。

星宇航空策略長劉允富在神戶受訪時表示，針對客運市場，川普對等關稅宣布後，星宇航空改變對今年客運展望完全樂觀的看法，日本市場相對撐盤，但北美線無可避免感受到壓力，純旅遊市場恐受消費緊縮影響，「畢竟那一拳太重」，近期訂位表現相較去年同期趨緩，但有可能只是短期壓抑的反應，由於政策持續變動，未來還要繼續觀察。

他補充，若川普成功推動「美國製造」，客運市場的商務需求可能反而會提升。

在貨運方面，劉允富強調，目前航空貨運仍以電商貨品與AI等科技產品為大宗，川普取消針對中國與香港輸入、價值800美元以下包裹的「小額豁免關稅」制度，未來將課徵高達90%的關稅，預計5月2日正式生效，勢必對電商貨量產生立即的打擊。

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「這個政策一實施，從中國出口到美國的電商貨量會立即大減」，劉允富直言，市場擔憂洗產地風氣轉強，但從其他國家轉口輸美，此舉不僅失去電商原本講求的彈性與快速，也需面對其他出口國同樣高額關稅的壓力，效益有限。

此外，川普近期宣布高額對等關稅暫緩90天，劉允富補充，此舉造就一波短期急單拉貨效應，推升空運需求，但目前運價已不如前波高點，以星宇航空現行情況來看，飛往美西的空運價格每公斤約新台幣130至180元，運往美東在200元出頭，市場已開始趨於理性發展，業者後續將關注全球經濟走向，是否會因關稅壁壘與通膨壓力而導致貨量萎縮。（編輯：張均懋）1140418

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面對川普對等關稅海嘯，市場擔憂旅遊市場恐受影響波及。(中央社檔案照片)
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