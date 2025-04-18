台積電攜手日本熊本大學和菊陽町 建構醫療合作網路

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電慈善基金會今天宣布，與日本熊本大學及菊陽町簽約，除為社區高齡者打造健康老化的支持系統，並建構跨機構醫療合作網路，為台積電外派熊本的員工和眷屬提供完整就醫協助。

台積電慈善基金會發布新聞稿，基金會董事長張淑芬表示，健康不只是醫療機構的責任，更需要企業、醫療機構與社區一起攜手，創造出支持的環境。

張淑芬說，基金會運用三角公益模式，透過熊本大學的支持，不僅對菊陽町的社區提供健康長壽的資源挹注，也為外派員工與眷屬打造更安心的醫療照顧機制，相信這樣的合作與信任，能成為跨越國界的善循環。

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張淑芬表示，這次合作不僅服務在地社區，由台積電駐廠日本醫師、熊本大學附設醫院及JASM廠區鄰近的診群組成「在地醫療合作網絡」，藉由就醫轉介責任分工、設有中日雙語聯繫窗口，整合緊急應變與日常醫療照護，協助熊本廠的台灣外派員工與眷屬，在語言不熟悉、文化差異的環境中，能獲得完整且具人性的醫療支援。

台積電慈善基金會表示，這套「企業、醫院、社區」三角公益模式將持續優化，未來將評估擴展至其他台積電海外廠區及在地社區的可行性，打造醫療照顧的雙邊互惠共好。（編輯：林淑媛）1140418