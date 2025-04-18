強化對外投資審查 產創條例三讀違者最高可罰千萬

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（中央社記者劉千綾台北18日電）為避免關鍵技術外流，產創第22條等條文今天三讀通過，規定投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者須事前申請，加強對外投資審查，同時增訂罰則，若業者未經核准實行投資，且屆期未改正者最高可處新台幣1000萬元罰鍰。

產業創新條例部分條文修正草案去年底初審通過，今天院會三讀通過。其中，由經濟部投資審議司主管的產創第22條原本規定，從事國外投資新台幣15億元以上一律事前申請核准，修正後，公司從事國外投資，若為投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者，應事前向中央主管機關申請核准。

經濟部說明，修法主因為避免產業關鍵技術外流，以及台灣成為技術外流的破口，影響產業競爭力和國家安全，此外，也可集中行政資源在高風險投資案件，提升審查效率。

此外，以往違反投資規定並無罰則，經濟部說明，三讀條文也增訂第67條之3，明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰等規定；屆期未改正、停止或撤回投資者，得按次處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

為加強事後管理，經濟部表示，公司實行國外投資後，若違反第22條第3項，包括影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，及未依第22條之4條予以改正的相關規定者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

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由於工商團體曾反映，產創第22條等條文規範不明確恐有空白授權疑慮，且罰則過於嚴苛。經濟部說明，關於產創第22條特定國家或地區、產業或技術和金額等規定，將廣納各界意見，於子辦法訂定完備後，再公布施行，以利企業對外投資有所依循。

根據規定，第22條等條文的施行日期，由行政院定之。經濟部表示，子法完備後，才會報請行政院訂定上路時間。（編輯：翟思嘉）1140418