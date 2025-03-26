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培育20萬AI人才 郭智輝：研擬租稅優惠鼓勵產學合作

2025/3/26 10:36（3/26 11:53 更新）
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圖為經濟部長郭智輝出席2025台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展聯合開幕典禮。中央社記者謝佳璋攝 114年3月26日
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（中央社記者劉千綾台北26日電）經濟部長郭智輝表示，2030年生成式AI市場規模估達1.5兆美元，目標為培育20萬AI人才，將舉辦競賽活動和研擬租稅優惠吸引更多人投入；數發部將透過算力、資料、人才、行銷和資金5大政策工具，包括提供免費算力和訓練資料，協助建立AI生態系。

郭智輝今天出席AI EXPO開幕活動致詞表示，隨著AI應用逐步普及，根據研調機構預估，全球生成式AI市場將從2024年400億美元，成長至2030年1.5兆美元規模。

郭智輝表示，AI應用快速滲透生產製造、金融、醫療和交通等領域，未來將持續擴大應用，成為推動產業升級和提升民眾生活便利的力量，像是透過AI協助醫生更清楚診斷病因，或者利用大數據分析縮短新藥開發時間。

為協助各行各業導入AI，郭智輝表示，經濟部將推動各項措施，逐步實現AI產業化、產業AI化，AI人才是經濟和產業發展的關鍵，經濟部提出百工百業20萬人才培育計畫，透過研擬租稅措施，並透過競賽活動吸引更多年輕世代投入，並鼓勵產學合作，培育國內外AI人才。

郭智輝指出，台灣中小企業家數占比達98%，受限於企業規模不大，要做AI智慧工廠是知易行難，因此將請金屬中心等相關法人建置AI示範應用場域，協助產業導入AI應用。

郭智輝表示，台灣正處於AI發展的關鍵時刻，是一個機遇無限、挑戰並存的時代，經濟部將持續扮演產業創新與轉型的推動者，攜手各界夥伴共同打造AI生態系，推動台灣產業升級，提升國際競爭力。

數位發展部次長林宜敬表示，AI將徹底改變未來世界，但就像軟體產業一樣，AI創新和發展應來自民間的自由競爭，而非來自政府強硬主導，包含美國ChatGPT及中國Deepseek等大型AI語言模型皆來自民間企業，而非政府主導的大型計畫。

不過林宜敬表示，政府可透過算力、資料、人才、行銷和資金5大政策工具，創造AI發展生態環境。包括提供免費的AI算力給台灣新創團隊，並鼓勵衛福部、交通部、環境部、內政部等部會開放政府資料，讓台灣新創團隊有資料可以訓練AI模型，且不用擔心智慧財產權問題。

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談及人才培育，林宜敬表示，將和國發會、國科會和經濟部等單位合作，訓練一批AI人才，懂得應用現行AI工具、訓練模型和基礎研發等AI人才。

林宜敬強調，將舉辦AI媒合會，努力幫台灣AI新創企業找到大量訂單，創造穩定收入，並已向國發會匡列新台幣100億元資金，在未來10年投入AI產業，挹注產業發展所需資金。（編輯：張均懋）1140326

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