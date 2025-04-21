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權值高價、傳產股走弱 台股盤中下挫281點至19113點

2025/4/21 11:09（4/21 11:17 更新）
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台北股市21日盤中下跌281點，滑落至19113點。中央社記者謝佳璋攝 114年4月21日
台北股市21日盤中下跌281點，滑落至19113點。中央社記者謝佳璋攝 114年4月21日
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（中央社記者張建中台北21日電）台積電、聯發科、信驊等權值高價股以及傳統產業股紛紛走弱，台股今天盤中下挫281.18點，滑落至19113.85點。

至10時47分，加權指數達19144.13點，下跌250.9點，成交值新台幣1146億元。

台積電今天走勢疲弱，盤中滑落至832元，下跌18元，市值縮水4667億元，滑落至21.57兆元，影響大盤約145點。

聯發科盤中達1325元，下跌40元。信驊和世芯-KY同步走弱，分別下跌105元及115元，滑落至2745元及2090元。電子類股指數下跌逾1.6%。

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記憶體族群在客戶拉貨動能增強，第2季合約價漲價幅度可望擴大下，延續強勁走勢，品安攻上漲停，達29.95元，南亞科也攀高至38.75元，漲幅達9.77%，威剛達82.7元，漲幅逾3%。

傳產股普遍走跌，玻璃、鋼鐵和航運類股指數下挫逾2%，塑膠、紡織、機電、電纜、造紙、汽車、營建和觀光類股指數下挫逾1%。金融類股在平盤附近震盪，相對抗跌。（編輯：林家嫻）1140421

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