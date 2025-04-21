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金管會攜手警大簽MOU 強化虛擬資產監管

2025/4/21 14:56
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（中央社記者羅元駿台北21日電）金管會今天指出，攜手中央警察大學簽署MOU，未來將可運用「加密貨幣AI犯罪金流追蹤及監控分析系統」，以做為幣流及錢包餘額、VASP交易量及保管量分析等，強化對虛擬資產的監管機制。

金管會今天發布新聞稿指出，與中央警察大學以書面交換方式，完成簽署防制虛擬資產遭非法使用的合作備忘錄。

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金管會說明，此MOU提供雙方在運用創新科技防制詐騙及防範金融犯罪方面，增進台灣對提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）的監管機制，以防堵虛擬資產用於非法行為。

金管會表示，此次與中央警察大學首次合作聚焦於資料共享、人才培育及研究合作3大領域，期透過跨機關資源共享與支持，強化對新型態金融業務的監理工具，並擴展跨領域的訓練與交流，提升雙方人員更多面向的專業知識與實務操作技巧。（編輯：張均懋）1140421

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