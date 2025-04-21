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中科擴建土建1期決標 確保品質啟動採購廉政平台

2025/4/21 16:26
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）攸關台積電先進製程擴廠的中科台中園區擴建二期開發計畫，其中土建工程第1期已決標，中科管理局今天舉行機關採購廉政平台啟動儀式，以確保工程如期如質完成，鞏固台灣半導體優勢。

中科管理局今天舉行「中科台中園區擴建二期開發計畫－土建工程第1期」機關採購廉政平台啟動儀式，由中科管理局長許茂新、國科會及檢警調等機關代表共同啟動，並邀請設計監造與施工廠商到場見證。

許茂新致詞表示，台中園區擴建二期是推動高科技產業在地化關鍵策略，更與半導體產業自主與國家安全密切相關；其中「土建工程第1期」，作為整體開發首要工程，對後續建設進度與園區營運至關重要。

許茂新說，鑒於土建工程1期的關鍵性與高度關注度，特別導入機關採購廉政平台機制，建立公開、公平、公正工程環境，為團隊及參與廠商提供堅強後盾，協助排除不當干預，確保工程如期如質完成，進一步鞏固台灣半導體產業競爭優勢。

國科會產學及園區業務處長林德生致詞表示，中科台中園區擴建二期對強化國內半導體供應鏈具關鍵意義，為確保重大工程採購過程公開、公平、公正，特別導入採購廉政平台，感謝中科管理局積極推動，期盼在各界合作下，順利完成工程。

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中科管理局說明，中科擴建二期計畫總開發經費新台幣450億元，開發完成後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會，對強化中部產業動能及促進區域平衡發展，具有重要意義。

中科管理局表示，「土建工程第1期」為擴建二期計畫中首項啟動工程，主要工程內容涵蓋出入道路、交通系統、給排水等關鍵基礎設施，將為園區後續建設與營運奠定穩固基礎；工程總經費約32億元，已於今年2月7日決標，預計今年上半年開工、民國118年完工。（編輯：陳仁華）1140421

許茂新
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