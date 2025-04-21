加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

美元狂殺 亞幣全面上漲新台幣勁揚1.48角

2025/4/21 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國總統川普作風難測，動搖市場對於美元的信心，美元指數繼續下殺，非美貨幣順勢強彈，新台幣兌美元今天收盤收32.46元，強升1.48角，創逾4個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.875億美元。

川普持續發動關稅攻勢，期間一度揚言開除美國聯準會主席鮑爾，導致金融市場劇烈震盪，避險情緒高漲之下，資金持續撤離美元資產，美元指數在對等關稅政策宣布後，摜破100大關，但仍未止跌，繼續跌破99關卡。

根據央行統計，美元指數今天暴跌1.37%，向下狂殺，摔至98價位，非美貨幣應聲強彈，歐元狂漲1.64%。亞幣方面，由於避險資金流入，日圓漲勢最猛，勁揚1.31%，兌美元匯價觸及140；韓元升值0.59%，新台幣升值0.46%；人民幣升幅較少，為0.24%。

google news透過 Google News追蹤中央社

新台幣兌美元今天開盤價為32.58元，儘管台股開低走低，外資也略有匯出，不過外匯交易員指出，美元指數跌破100重要心理關卡後，仍持續下殺，為亞幣提供較強的升值力道，今天亞幣全面走升，助攻新台幣一舉衝破32.5元，盤中最高達32.44元。

匯銀人士則說，近日川普砲火猛烈，頻頻攻擊鮑爾，加深市場對於川普激進作風的擔憂，不只投資人憂心美國經濟前景，也動搖對美元霸權的信心，後續發展是安全落幕，還是出乎意料，現在沒人有把握，這樣的不確定性將使金融市場波動加劇。（編輯：楊蘭軒）1140421

#川普
#央行
#升值
#美國聯準會
#匯市
#鮑爾
#台股
#新台幣兌美元
川普
川普關稅突如其來 美玩具商措手不及耶誕季恐受影響韓美關稅談判24日登場 韓代理總統稱協商恐不易
鮑爾
Fed不急於降息 新台幣量縮小貶收32.531元停滯性通膨是什麼？學者：留心楊金龍與鮑爾沒說的憂慮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：