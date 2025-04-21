需求走弱 4月電視面板報價持平待5月調產能

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（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，整體面板需求走弱，面板廠態度也較第1季保守，盼透過5月產能調控讓供需穩定，減少後續價格下滑的風險，預估4月電視面板價格將全面轉為持平。

范博毓指出，4月以後電視面板需求出現修正跡象，品牌客戶手中的庫存已增加到一定水位，且關稅相關措施後續仍有不確定性，因此大部分品牌商都從4月開始下修訂單，僅少部分客戶第2季的面板需求增加。

針對主要品牌商在第2季的面板採購量，集邦預期，將較第1季增加2%，但已較先前預測下修不少。因為整體需求開始走弱，面板廠的態度也較第1季保守，目前希望可以透過5月產能調控策略來讓供需穩定，試圖減少後續價格可能下滑的風險。整體而言，4月電視面板價格預估將全面轉為持平。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，集邦說明，因涵蓋在資訊電子產品，取得暫時豁免，部分品牌商的確開始積極備貨，希望可以在豁免期限前，盡可能拉高出貨規模，面板零組件也有一定程度的受惠，讓液晶顯示器面板價格仍有機會保持上漲動能。

不過，因為後續關稅措施的不確定性因素仍多，面板廠仍擔心液晶顯示器面板後續需求大幅轉弱的可能性，因此在調漲價格幅度的想法上，不敢太過積極。

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集邦調查，4月液晶顯示器面板價格走勢，整體而言與3月漲幅相當，不含背光模組面板上漲0.2至0.3美元；至於面板模組的漲幅，21.5吋約上漲0.2美元，23.8吋與27吋約上漲0.2至0.3美元不等。

筆電面板方面，雖然筆電產品也獲得關稅暫時豁免，但集邦表示，品牌商的面板備貨並未全面轉為積極，一方面部分品牌客戶的東南亞組裝產能尚未完備，一方面關稅後續的變動不確定性因素仍高，因此品牌商的態度反而更謹慎。（編輯：楊蘭軒）1140421