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台股量縮震盪跌逾百點 拚重返萬九關卡

2025/4/22 10:58
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（中央社記者鍾榮峰台北22日）美國總統川普施壓聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾降息，衝擊美股匯債市，台股今天走勢震盪，早盤一度挫跌近226點，台積電等電子權值股回神、中小型股相對活躍，台股力拚重返萬九大關。

台股今天開盤下挫失守萬九關卡，最低18880.3點，下跌225.9點，台積電跌幅約1%，聯發科小跌，鴻海跌1%，日月光投控、聯電逆勢勁揚逾1%，台達電小漲，台股跌幅收斂，走勢量縮震盪，力拚站穩萬九。

到10時30分，加權指數18983.26點，下跌122.94點，跌幅0.64%，成交值約新台幣1106.98億元，其中電子股下跌0.62%，金融下挫1.29%，代表中小型股的櫃買OTC指數小漲，股價超過千元的高價股維持「十千金」。

人工智慧（AI）伺服器概念股廣達盤中跌2%、緯創跌3%，緯穎跌2.1%。

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啟發投顧副總經理容逸燊指出，美股創90多年來歷年4月最慘跌幅，川普言論和關稅政策變數影響美股和科技族群表現，預期美國關稅與主要國家談判結果，未來1至2週有機會逐步浮出檯面。

展望台股後市，容逸燊表示，近日市場信心不足，台股量縮震盪，後續關注美股企業財報，以及雲端服務供應商（CSP）在AI設備支出變化，是否牽動AI概念股走勢。（編輯：張均懋）1140422

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