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美中關稅戰可望降溫促美股大漲 有助台股反彈

2025/4/23 08:21
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（中央社記者潘智義台北23日電）美國政府官員預期美中關稅戰將降溫，美股道瓊工業指數大漲逾千點，分析師認為，即便有5月公布晶片關稅的不確定因素，但美釋出關稅戰可望緩和的訊息，帶動美股大漲，台股也有反彈機會。

美財長指美中關稅戰可望降溫 美股再現漲勢，道瓊工業指數飆漲1016.57點或2.66%，收報39186.98點，標普500指數上漲129.56點或2.51%，收在5287.76點；那斯達克指數勁揚429.62點或2.71%，收16300.42點，費城半導體指數挺升80.14點或2.14%，收3832.05點。

台股22日終場下跌312.77點，收在18793.43點，跌幅1.64%，失守萬九關卡。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股昨天比其他市場還弱，主因還是晶片關稅壓力，既然美股大漲，台股仍有反彈機會；台股4月初重挫逾2000點的低點是對等關稅造成，目前壓力已減輕，投資人宜冷靜等晶片關稅結果。

產業訊息方面，嘉新水泥董事長張剛綸表示，今年營運將是穩中求成長，雖總體經濟存在不確定性，加上台灣將徵收碳費，將對水泥產業與營建市場產生影響；不過日本旅宿市場持續走強，可望進一步推升房價，旅宿業務營收可望再攀高峰，今年營運有機會比去年好。

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統包工程龍頭中鼎因美國子公司CTCIA承攬工程，日前因應收帳款新台幣196.04億元可能無法收回，股價連拉4根跌停，中鼎22日臨時董事會，通過以私募方式發行不超過9萬張普通股。

川普2.0關稅威脅下，國際貨幣基金（IMF）逆勢上修台灣今年經濟成長率預測值至2.9%。國發會點出3關鍵，包含台灣具備人工智慧（AI）與半導體的競爭優勢，且台商全球布局，具有韌性。（編輯：張均懋）1140423

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