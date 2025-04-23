北富銀擬砸17.55億參與LINE Bank現金增資案

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（中央社記者羅元駿台北23日電）富邦金今天表示，子公司台北富邦銀行董事會決議通過，將參與連線銀現金增資案，認購金額不超過新台幣17.55億元，待送主管機關審核通過後，估持股比例將從27.18%提升至29.16%。

富邦金今天晚間召開重大訊息記者會，金控副總經理樓瑾文指出，北富銀董事會今天決議通過將認購連線商業銀行（LINE Bank）現金資增案，展現對LINE Bank長期發展的信心。

樓瑾文說明，本次LINE Bank增資總金額為50億元，資金將用於銀行資本結構、提升資本適足率和擴大資產規模，以強化企業競爭力。

樓瑾文表示，北富銀將參與本次連線銀的現金增資案，認購金額不超過17.55億元，後續擬向主管機關申請，審核通過後估北富銀持股比例將從27.18%提升至29.16%。

樓瑾文指出，LINE Bank從2021年4月開業以來，迅速在市場站穩腳步，截至2024年12月底止，LINE Bank數位存款戶達201萬戶、存款餘額為689億元、放款餘額為540億元，存放比為78.37%，穩居3家純網銀之首。

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根據LINE Bank內部統計，主要客群是數位原住民世代，平均年齡為34.9歲，其中18歲至29歲的年齡層最多，滲透率達台灣同齡人口的25%。樓瑾文說，憑藉LINE Bank在年輕客群的根基，將為數位金融產業帶來影響。

樓瑾文補充，目前富邦金旗下的富邦證、富邦產險與富邦投信等子公司都有與LINE Bank推出多項合作，LINE Bank也是LINE生態圈唯一實名認證的金融服務，可觸及達2200萬LINE活躍用戶，雙方將持續透過合作穩定獲客利基。（編輯：林克倫）1140423