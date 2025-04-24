宏達電在美推高齡XR治療計畫 可望造福4.5萬名長者

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（中央社記者江明晏台北24日電）宏達電今天宣布，攜手美國電信公司AT&T等業者，於全美高齡照護機構社區推動大規模高齡沉浸式XR治療計畫，預計導入超過150間高齡照護機構與社區，將造福逾4萬5000名長者。

宏達電今天透過新聞稿宣布，攜手美國電信公司AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司Mynd Immersive，及美國復健機構Select Rehabilitation，於全美高齡照護機構社區共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫。

宏達電說明，此合作計畫在2025年第1季邁出關鍵一步，擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台MyndXR及VIVE XR Elite導入超過150間高齡照護機構與社區，創下美國歷來最大規模的沉浸式XR高齡照護治療應用推行，預計將造福逾4萬5000名長者。

HTC創辦人暨董事長王雪紅表示，高齡化是全球共同面對的挑戰，預估至2050年，全球65歲以上人口將超過16億人，HTC與Mynd Immersive攜手合作，在人們的生活中產生實質且正向的影響力，持續實踐HTC將科技及人文融合。

目前，Mynd團隊正以每週導入並培訓25間照護機構社區的速度穩步推展，逐步建立起沉浸式且具實證導向的高齡照護新標準。

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宏達電表示，本次導入的MyndXR平台，結合HTC輕量化頭戴式裝置VIVE XR Elite，提供兼具舒適性、臨床導向設計與實證療效的AR、MR、VR沉浸式體驗，支援高齡照護機構的復健與照護應用需求。

Select Rehabilitation為美國規模最大合約復健服務提供商，擁有逾2萬名治療師，現已於其合作機構社區導入多項MyndXR解決方案，進一步強化物理、職能與語言治療的實施成效，透過科技輔助治療。（編輯：張均懋）1140424