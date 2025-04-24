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台積電跌9元至864元 台股高低震盪逾300點收跌160點

2025/4/24 14:29（4/24 14:33 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天開高走低，持續震盪整理，早盤一度突破19700點，但權值股拉回壓低盤勢，加權指數盤中跌破19500點，高低點震盪逾300點，終場收在19478.81點，下跌160.33點，跌幅0.82%，成交值新台幣2411.23億元。台積電下跌9元收864元。

電子類股指數表現疲軟，終場下跌1%；金融、營建、航運同步走弱，分別下挫0.61%、0.29%、0.14%。塑膠類股指數跌勢較重，終場挫2.77%。代表中小型股的櫃買指數收漲0.59%。

權值股台積電開高後遇月線反壓翻黑，終場跌9元收864元，下跌1.03%。鴻海收136.5元，跌幅1.8%。

千元以上高價股維持「10千金」，股王信驊下跌2%，收在2935元，股后力旺小跌0.81%，收2435元，聯發科以1330元作收，跌幅2.92%。

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美國白宮今天證實，總統川普考慮豁免部分汽車關稅，激勵汽車零組件類股走勢，耿鼎勁揚7.17%，收34.4元，和大上揚4.15%，收57.7元，堤維西漲3.56%，收在48元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台股維持震盪整理格局，目前波動幅度較大，主要因為市場擔心晶片關稅影響，盤勢仍有壓回的可能性。（編輯：林家嫻）1140424

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