加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

林素真將出任凱基銀總經理 許維銘轉金控資深副總經理

2025/4/24 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北24日電）凱基金今天指出，因應業務發展需要，凱基銀現任總經理許維銘5月5日將轉任金控總經理室資深副總經理，而新任凱基銀總經理將由林素真出任，此人事案將呈報主管機關核准後生效。

凱基金今天發布新聞稿指出，凱基金董事會通過從今年5月5日起，許維銘將轉任金控總經理室資深副總經理，與各子公司總經理合作，整合集團資源以強化大型企業客戶的關係與服務；新任凱基銀總經理將由林素真出任，人事案將呈報主管機關核准後生效。

google news透過 Google News追蹤中央社

凱基金表示，林素真在金融領域擁有超過27年的資歷，長期專注在消費金融及財富管理領域。過去曾任法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人，渣打銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行負責人，及花旗銀行信用卡及信貸業務中心負責人。

凱基金指出，將透過林素真豐富的金融專業背景、深厚的管理歷練與國際視野，並配合金管會打造亞洲資產管理中心的政策願景，帶領凱基銀繼續創新成長。（編輯：楊凱翔）1140424

凱基金
金警聯防 凱基金攜手刑事警察局簽署反詐MOU台大徵才博覽會 金控搶人才釋逾3萬職缺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：