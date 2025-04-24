林素真將出任凱基銀總經理 許維銘轉金控資深副總經理

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（中央社記者羅元駿台北24日電）凱基金今天指出，因應業務發展需要，凱基銀現任總經理許維銘5月5日將轉任金控總經理室資深副總經理，而新任凱基銀總經理將由林素真出任，此人事案將呈報主管機關核准後生效。

凱基金今天發布新聞稿指出，凱基金董事會通過從今年5月5日起，許維銘將轉任金控總經理室資深副總經理，與各子公司總經理合作，整合集團資源以強化大型企業客戶的關係與服務；新任凱基銀總經理將由林素真出任，人事案將呈報主管機關核准後生效。

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凱基金表示，林素真在金融領域擁有超過27年的資歷，長期專注在消費金融及財富管理領域。過去曾任法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人，渣打銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行負責人，及花旗銀行信用卡及信貸業務中心負責人。

凱基金指出，將透過林素真豐富的金融專業背景、深厚的管理歷練與國際視野，並配合金管會打造亞洲資產管理中心的政策願景，帶領凱基銀繼續創新成長。（編輯：楊凱翔）1140424