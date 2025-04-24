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精誠設東南亞營運總部 3年後營收貢獻占比逾1成

2025/4/24 21:45（4/24 22:01 更新）
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精誠集團搶攻東南亞市場版圖，將新加坡SYSTEX Asia東南亞營運總部做為精誠拓展亞洲市場的樞紐，串聯區域資源與台灣自主產品技術，推動全球IT服務。圖由左至右為精誠資訊資深副總經理林承軒、精誠資訊董事長林隆奮、SYSTEX Asia總經理卓健丰。（精誠資訊提供）中央社記者何秀玲傳真 114年4月24日
精誠集團搶攻東南亞市場版圖，將新加坡SYSTEX Asia東南亞營運總部做為精誠拓展亞洲市場的樞紐，串聯區域資源與台灣自主產品技術，推動全球IT服務。圖由左至右為精誠資訊資深副總經理林承軒、精誠資訊董事長林隆奮、SYSTEX Asia總經理卓健丰。（精誠資訊提供）中央社記者何秀玲傳真 114年4月24日
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（中央社記者何秀玲台北24日電）資訊服務商精誠搶攻東南亞市場版圖，新加坡SYSTEX Asia東南亞營運總部將成為拓展亞洲市場的樞紐，串聯區域資源與台灣自主產品技術，目標鎖定台商、陸商、港商及東南亞當地企業，推動精誠全球IT服務。

精誠表示，SYSTEX Asia除了延伸集團VAD生態圈服務能量外，更聚焦AI應用、雲端、資安防護與數據整合等；SYSTEX Asia現階段營收約為4000萬美元，目標3年後對精誠的營收比重貢獻可望超越1成。

精誠資訊董事長林隆奮表示，全球地緣政治與經貿局勢瞬息萬變，考驗供應鏈彈性快速的應變能力，精誠可透過數據收集分析與軟體開發能力協助客戶，透過設立東南亞區域總部，可協助台商深化海外布局，因應隨時變化的經濟局勢，部署橫跨多國多點的在地服務。

精誠資訊VAD生態長暨資深副總經理林承軒指出，精誠的東南亞市場戰略將以加值代理業務為基礎，整合自有技術能量與在地夥伴資源，並大力投入自主創新服務，包含雲端、資安、AI、綠色科技、金融科技、零售流通等產品與解決方案，為集團自有產品開拓更廣泛的銷售平台管道。

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林承軒說，在東南亞營運總部開始運作後，精誠將推動全球IT服務，將服務延伸至東南亞市場，加速進入國際市場與邁向千億元市值的目標。

SYSTEX Asia總經理卓健丰表示，SYSTEX Asia以「小精誠」為定位，未來將統籌區域市場策略與跨境資源整合，全面推動集團在地服務。（編輯：張良知）1140424

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